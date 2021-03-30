كورونا يحصد حياة عروس بعد اسبوع من زواجها في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- توفيت كشاو خالد اليوم الثلاثاء، بعد اسبوع فقط من زواجها، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية لتاثرها بمضاعفات اصابتها بفيروس كورونا.

ولم يكن قد مضى على زواج كشاو خالد "26 عاما"، سوى سبعة ايام حتى تدهور حالتها وتم نقلها الى العناية المركزة في المستشفى إلا أنها توفيت صباح اليوم.

وقال خال كشاو، عبد الواحد محمد لكوردستان 24 ان "كشاو كانت عروسا لسبعة ايام، وقد بذل الطاقم الطبي كل جهوده لإنقاذها إلا أن هذه المساعي فشلت وتوفيت ابنة اختي".

واضاف محمد "ادعو كافة المواطنين الى الالتزام بالتدابير الوقائية وقرارات اللجنة العليا لمواجهة الفيروس.

يذكر ان زوج كشاو اصيب ايضا بكورونا ويخضع حاليا للمعالجة.

سوار احمد

شارك في التغطية هيرو مولودي