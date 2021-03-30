نيجيرفان بارزاني يجتمع مع إيمانويل ماكرون في باريس

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قبل قليل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ رئيس نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويرافق رئيس الاقليم في الزيارة كل من رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري ، ومستشار العلاقات الخارجية فلاح مصطفى.

وذكر الموقع الإلكتروني لرئاسة إقليم كوردستان أن الرئيسين سيبحثان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا، بالإضافة إلى الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة.

كما سيتناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن وباء كورونا وتبعاته ومخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي فضلاً عن أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش وملفات أخرى.

سوار احمد