كوردستان تحظر التنقل مع باقي العراق ثلاثة أيام بالأسبوع وتعطّل الدوام كل خميس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية أيام الخميس من كل أسبوع مع فرض حظر لحركة التنقل مع باقي محافظات العراق ثلاثة أيام من كل أسبوع بهدف خفض تفشي الموجة الثانية من الوباء.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتخذت جملة قرارات من أجل منع تفشي الفيروس والتقليل من الإصابات والوفيات، ولا سيما بعد أن شهد الإقليم تصاعداً كبيراً في معدل انتشار الوباء خلال الأسبوعين الماضيين.

وقررت اللجنة، بحسب الوزير، الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات الحكومية وغير الحكومية لغاية العاشر من شهر نيسان أبريل المقبل، أما الصفوف التي تجري امتحاناتها وفق مواعيد مسبقة أُعدت لها، فسوف يكون هناك قرار آخر بشأنها بعد التقييم.

وقال البرزنجي إن الدوام المدرسي والجامعي وبعد الامتحانات سيكون عبر الإنترنت (أون لاين)، وأشار إلى أنه تقرر أيضاً منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار إغلاق جميع قاعات المناسبات والحفلات والمسارح وفي الفنادق إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما.

وبشأن نقاط التفتيش مع باقي أجزاء العراق، قال الوزير "سيتم إغلاق نقاط التفتيش والحركة بين الإقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية".

ونوه إلى إغلاق جميع الكافتريات والمطاعم من التاسعة مساء ولغاية السادسة صباحاً، وأكد إغلاق الأسواق والاستمرار في إجراء الفحص لجميع الذين يعودون للإقليم.

وتقرر كذلك تعليق الدوام الحكومي في أيام الخميس وبالتالي سيتوقف الدوام من الخميس إلى السبت والدوام سيكون من الأحد الى الأربعاء، ولفت إلى اقتصار المعابر الحدودية على الحركة التجارية.

وقال وزير الصحة إن هذه القرارات ستنفذ بدءاً من اليوم.