عتبة جديدة.. إصابات كورونا تتصاعد وعدّاد الوفيات مستمر في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان، تسجيل 860 إصابة جديدة وسبع وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فقد سُجلت الإصابات في محافظات الإقليم كافة، منها 230 إصابة في أربيل و194 في السليمانية و403 في دهوك و5 في حلبجة و28 في كرميان.

وتماثل في الفترة نفسها 399 مصاباً للشفاء، بينما توفي خمسة مصابين في أربيل ومصاب واحد في كل من دهوك والسليمانية، بحسب تقرير وزارة الصحة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 121 ألفاً و179 إصابة بما في ذلك 3660 حالة وفاة بضمنها حالات مؤكدة بالسلالة الجديدة للفيروس.