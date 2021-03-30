البرلمان العراقي يحدد الأربعاء موعداً لتمرير الموازنة ويدعو أعضاءه للحضور

أربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة رئاسة البرلمان العراقي الثلاثاء جميع الأعضاء إلى الحضور يوم غد لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وأخفق البرلمان مراراً في عقد جلسة التصويت على الموازنة بسبب الخلافات بشأن جملة من موادها ولا سيما الاقتراض وحصة إقليم كوردستان.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان "نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين الحضور غداً الأربعاء الساعة 1 ظهراً لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا".

وجاء في البيان "كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام".

وأشار البيان إلى أن "تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن".

وسيتضمن جدول أعمال جلسة يوم غدٍ عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي، بحسب البيان الذي تلقته كوردستان 24.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف البيان "بهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".