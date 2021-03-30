التحالف الدولي يتحدث عن إحراز "تقدم جيد" في التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الثلاثاء إن واشنطن قدمت مساعدات مالية لقوات البيشمركة بقيمة 850 مليون دولار منذ عام 2015، مشيراً إلى أن القوات الكوردية والعراقية حققتا "تقدماً جيداً" في التنسيق المشترك.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو في مقابلة مع كوردستان 24 عبر سكايب "لقد تم إحراز تقدم جيد في التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية"، مضيفاً "نريد عدم ترك أي فجوة يستفيد منها تنظيم داعش في الحركة والتنقلات".

وتابع "نعمل مع قوات البيشمركة والقوات العراقية من خلال مركز التنسيق المشترك".

وتطرق ماروتو إلى الحرب ضد الإرهاب، وقال "لقد ساهمنا بنحو خمسة مليارات دولار إلى العراق منذ عام 2014 في سياق الحرب ضد داعش".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية دعمت البيشمركة في عام 2020 بمبلغ 527 مليون دولار و127 مليون دولار كـ"دعم مالي" للقضاء على الإرهاب.

ومضى يقول "منذ عام 2015، قدمت الولايات المتحدة 850 مليون دولار دعماً مالياً لقوات البيشمركة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

وأشار ماروتو إلى أن التحالف الدولي سيواصل تقديم المساعدات للبيشمركة، وأردف قائلاً "سنواصل تسليح البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية ومساعدتهما لاجتثاث داعش".

وذكّر المتحدث باسم التحالف الدولي بعملية أمنية نُفذت في مخمور قبل أيام، وتم خلالها تدمير العديد من مخابئ خلايا تنظيم داعش وفلوله.