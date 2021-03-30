نيجيرفان بارزاني يبحث مع لودريان آخر المستجدات والعلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء في باريس مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان.

ويأتي هذا في إطار زيارة نيجيرفان بارزاني إلى باريس استهلها بالاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه عدداً من الملفات.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن نيجيرفان بارزاني ولودريان بحثا "سبل تقوية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة والانتخابات والعملية السياسية في العراق".

كذلك ناقش الجانبان مخاطر الإرهاب وعودة ظهور داعش ومهام التحالف الدولي في العراق وأحوال المكونات والنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا وأكدا على ضرورة استمرار مهام التحالف الدولي ضد داعش ومساعدة العراق في مواجهة الإرهاب.

وشكّل الحديث بشأن تعاون وشراكة العراق وإقليم كوردستان ودعم فرنسا والمجتمع الدولي لحل المشاكل والعمل في سبيل تحقيق الأمان والاستقرار في العراق والمنطقة محوراً آخر للاجتماع.