كورونا يحصد 10 وفيات والاصابات تقترب من تسجيل ألفية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، تسجيل 10 وفيات و981 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 8439 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 981 اصابة جديدة، 218 منها في اربيل، 264 في السليمانية و449 في دهوك و30 في كرميان و20 في رابرين.

وتماثلت 428 حالة للشفاء، 83 في اربيل و68 في السليمانية و260 في دهوك و13 في كرميان و4 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة، 3 في اربيل و3 في السليمانية و4 في دهوك.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 122160 اصابة، شفي منها 109662، فيما توفي حتى الآن 360 شخصا.

سوار احمد