نيجيرفان بارزاني: نأمل أن يقر البرلمان العراقي مشروع الموازنة المالية

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاربعاء عن امله في ان يتمكن البرلمان العراقي من اقرار الموازنة المالية لعام 2021.

وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي في باريس "لدينا دستور صوت عليه الشعب العراقي وان العراق لغاية الآن لا يتعامل مع الاقليم وفق النظام الاتحادي".

وتابع "هذا النظام ما موجود في كل دول العالم ولكن هو أسلوب نظام حكم جديد في العراق ونحن نتفهم ذلك".

واشار رئيس الاقليم الى انه "كان هناك اعتقاد سائد بان مسالة عدم تمرير الموازنة هي بسبب المشاكل مع الإقليم ولكن الحمدلله ظهرت الحقيقة بأن هذه ليست المشكلة وإنما هناك مشاكل اخرى ونرى أن الاستعجال على الموازنة مهم للعراق ونتمنى ان تتم المصادقة عليها لانه سوف يؤثر بشكل ايجابي على تقديم الخدمات للمواطنين".

واكد أن "اقليم كوردستان سوف يلتزم بشكل كامل مع الاتفاق الذي تم مع حكومة السيد الكاظمي وحاليا المشكلة ليست على ميزانية الاقليم".

ويأتي هذا في إطار زيارة نيجيرفان بارزاني إلى باريس استهلها بالاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريا بحث معه عدداً من الملفات.

سوار احمد