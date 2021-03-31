لافروف يكشف عن مفاجأة بخصوص الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء عن مفاجأة بخصوص الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية.

وقال لافروف خلال مشاركته في أعمال منتدى "فالداي" الدولي للحوار في موسكو ان "موسكو تعمل عبر اتصالاتها مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، على دفع الأطراف للتقارب".

واضاف الوزير الروسي "الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي كان مقررا قبل حلول شهر رمضان ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديدا نوعيا، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشرا فيما بينهما".

واشار لافروف الى ان بيدرسن رحب بهذا الاتفاق، "الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق".

وكان بيدرس قد أكد أمس الثلاثاء أنه يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

سوار احمد