بتوجيه من مسرور بارزاني.. حكومة كوردستان تعتزم نقل جثامين ضحايا شاحنة كرواتيا الى الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- نسقت حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الكرواتية بخصوص نقل جثامين اربعة لاجئين كورد سوريين توفوا بعد حادث مروع لشاحنة في كرواتيا، وذلك بعد توجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ومن المقرر أن تصل جثامين الضحايا الأربع الى أراضي الاقليم يوم الجمعة المقبلة، وفق المعلومات التي وصلت لكوردستان 24.

وفي وقت سابق عزى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ذوي ضحايا شاحنة كرواتيا، موجها في الوقت نفسه باستقدام جثامين الضحايا الى الاقليم، وفق ما افاد بيان لمكتب رئيس الحكومة.

وتوفي قبل نحو اسبوع اربعة لاجئين سوريين واصيب 24 أخرين جراء حادث مروع في كرواتيا حيث خرجت شاحنة كانت تقلهم عن الطريق في الطريق الذي يمتد من بلغراد الى زغرب.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة يوم الثلاثاء "للاسف ونتيجة لحادث مروري في كرواتيا، توفي اربعة لاجئين من غرب كوردستان واصيب آخرون، نعزي ذوي الضحايا وقد وجهنا باستقدام جثامين الضحايا الى اقليم كوردستان لنقلهم الى غرب كوردستان ليواروا الثرى هناك".

والضحايا الأربع اثنان منهم من مدينة ديرك وآخر من درباسية والرابع من سري كانية "رأس العين"، فيما يتلقى المصابون العلاج في المستشفى وحالات بعضهم حرجة.