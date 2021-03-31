البرلمان العراقي يبدأ التصويت على مشروع قانون موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- بدأ البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.

وأخفق البرلمان العراقي مراراً في عقد جلسة التصويت بسبب الخلافات حول عدد من مواد المشروع في وقت يشهد فيه العراق أزمة مالية خانقة.

وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعمال الجلسة السادسة والأربعين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الرابعة، بحسب بيان رسمي.

وحددت رئاسة البرلمان موعد عقد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 وحل مجلس النواب في الساعة الواحدة من ظهر اليوم.