بدءا من منتصف الليلة.. أربيل تغلق نقاط التفتيش مع باقي المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- تباشر نقاط التفتيش بدءا من منتصف ليلة اليوم الاربعاء بتعليق حركة التنقل مع باقي محافظات العراق وذلك مع ارتفاع معدل الإصابات بالوباء، ولا سيما نوعه المتحوّر في عموم مدن العراق، وذلك استناداً لقرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وقال مسؤول نقاط التفتيش في أربيل المقدم سلام إبراهيم، في بيان "سيتم إغلاق جميع نقاط التفتيش (السيطرات) ووقف حركة التنقل مع باقي المحافظات العراقية عند الساعة 12:00 من ليلة اليوم الاربعاء".

ودعا خوشناو المواطنين الى التقيد بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات مشيرا الى ان كل من يخالف التعليمات ستتم مخالفته.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه معدل الإصابات بالوباء ارتفاعاً في العراق، مع تأكيد 6664 إصابات و37 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

سوار احمد