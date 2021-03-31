سیاسة

نيجيرفان بارزاني مهنئا بأكيتو: المسيحيون مكون اصيل لهذه الأرض

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رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان أكيتو نيجيرفان بارزاني تهنئة الاشوريين السريان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء تهنئة بمناسبة عيد أكيتو، رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة.

وقال رئيس الاقليم في تهنئته "بمناسبة حلول عيد أكيتو، رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني لكل الأخوات والإخوة الكلدان والآشوريين والسريان في كوردستان والعراق والعالم، أرجو أن تكون هذه المناسبة مبعث خير وسعادة وعودة الأمل والأمان لهم ولكل المواطنين".

وتابع "من دواعي الفخر أن كوردستان كان دائماً موطن التعايش والتعددية والتسامح الديني والقومي، والمسيحيون مكون أصيل وعريق لهذه الأرض والوطن والتراث متعدد الألوان الذي يجب أن نحافظ عليه ونعززه ونوطده بكل الٱشکال".

واضاف "مبارك عيد أكيتو لأخواتنا وإخواننا المسيحيين وآرجو أن نحتفل معاً بأعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظروف أفضل وفي ظل التعايش والسلم والأمان، وأن نكون قد تجاوزنا الأزمات والشدائد وزال وباء كوفيد-19 وتداعياته عن العالم والإنسانية".

سوار احمد

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