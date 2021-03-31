الكاظمي يلتقي محمد بن سلمان في مستهل زيارته الاولى الى السعودية

أربيل (كوردستان 24)- يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك في مستهل زيارته الأولى الى السعودية.

وجاءت زيارة الكاظمي اليوم الاربعاء الى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك فور وصول الكاظمي إلى الرياض.

ونشر الكاظمي على حسابه في موقع تويتر "إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل".

وأضاف أن الزيارة تهدف كذلك إلى "إرساء التعاون الأخوي بين دول المنطقة بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل انطلاقا من المشتركات التي تجمعنا".

وكان من المفترض أن يزور الكاظمي السعودية في 20 يوليو/ تموز الماضي إلا أنه تم تأجيل الزيارة في حينه بسبب عارض صحي تعرض له الملك سلمان.

سوار احمد