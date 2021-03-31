الرئيس بارزاني مهنئا المسيحيين: يجب الحفاظ على ثقافة التعايش في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني المسيحيين بمناسبة حلول عيد أكيتو، رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة الحفاظ على ثقافة التعايش في اقليم كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التهنئة "بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة وحلول عيد أكيتو، أوجه تهاني الحارة الى الكلدان والآشوريين والسريان في كوردستان والعراق والعالم كله.

وتابع "آمل ان يكون العام الجديد بداية لنهاية المآسي والأحزان التي ظهرت نتيجة للفكر المتشدد والارهاب الذي طال الاخوة والاخوات المسيحيين".

وهنا أؤكد للاخوة والاخوات الكلدان والسريان الآشوريين وكافة مكونات كوردستان اننا جميعا نعادي الإرهاب، وكلنا اخوة في الانسانية ومصيرنا واحد ونحن شركاء في الافراح والأحزان".

واضاف "ينبغي أن نسعى جميعا الى حماية ثقافة التعايش والتسامح الديني بين كافة مكونات وأن يتم تعميقها وتعزيزها".

وقال "أتمنى أن تحتفلوا بكافة اعيادكم ومناسباتكم بالسلام والأمان وبعيدا عن اي منغصات".

سوار احمد