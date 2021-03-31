سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ المسيحيين بـ"أكيتو" ويأمل تعزيز التعايش السلمي في كوردستان

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني أكيتو

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء المسيحيين بمناسبة حلول عيد أكيتو، وأعرب عن أمله بتعزيز التعايش السلمي في كوردستان.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر "بمناسبة حلول عيد أكيتو رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني إلى الإخوة والأخوات الكلدان والآشوريين والسريان في إقليم كوردستان والعالم أجمع، متمنياً أن يكون هذا العام، عام رخاء وأمان وتعزيز عُرى التعايش السلمي بين مكونات كوردستان كافة".

 

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