كوردستان تقرر اغلاق دور العبادة لكبح تفشي فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء اغلاقا مؤقتا لدور العبادة وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وخصوصا السلالة المتحورة منه.

وقالت اللجنة في بيان "تغلق كافة المراكز الدينية، المساجد والكنائس والتكايا وغيرها اعتبارا من يوم غد الخميس 1/4/2021 وحتى يوم السبت 10/4/2021، وذلك قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وعدم السماح باجراء اي تجمع ديني او مناسبات اجتماعية داخل هذه المعابد.

ودعت اللجنة رجال الدين والمصلين الى الالتزام بالتعليمات من اجل سلامتهم وحماية ارواح المواطنين.

سوار احمد