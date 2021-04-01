ذهول الماني بعد الخسارة التاريخية أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- ذكر موقع "غول" الرياضي ان حالة من الذهول والإحباط في أوساط المنتخب الألماني عقب الخسارة التاريخية التي تلقاها "المانشافيت" على يد منتخب مقدونيا الشمالية شبه المغمور.

وكان منتخب مقدونيا الشمالية قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، إثر فوز بنتيجة 2-1 على مضيفه منتخب ألمانيا أمس الأربعاء، في الجولة 3 لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وهذه الهزيمة هي الأولى لألمانيا في تصفيات كأس العالم منذ الخسارة 5-1 أمام منتخب إنكلترا في سبتمبر 2001.

وقال نجم خط الوسط الألماني، إلكاي جوندوجان بعد الهزيمة المفاجئة، "نعلم جميعًا أنه لا يمكننا خسارة مباراة من هذا القبيل".

وقد انفرد منتخب أرمينيا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي مقدونيا الشمالية وألمانيا، فيما احتلت رومانيا المركز الرابع بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب أيسلندا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.

سوار احمد