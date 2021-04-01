صحة كوردستان: فحص كورونا اصبح مجانيا في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان، اليوم الخميس ان اجراء فحص فيروس كورونا اصبح بالمجان، مؤكدة في الوقت نفسه تخفيض قيمة المقابل المادي للفحص في المختبرات الأهلية الخاصة.

وذكر بيان للوزارة انه تقرر اجراء الفحوصات بالمختبرات الحكومية مجانا وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي، كما انه سيتم تخفيض سعر الفحص في حال اجرائه بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وجاء القرار "نظرا للمصلحة العامة للمواطنين والوضع الاقتصادي الراهن والتكلفة المالية للفحوصات المخبرية لفيروس كورونا وبعد مراجعة"، وفق ما افاد بيان وزارة الصحة.

سوار احمد