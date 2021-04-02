بسبب مضاعفات كورونا.. وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- توفي ثلاثة اشخاص ينتمون لعائلة واحدة متاثرين بمضاعفات اصابتهم بفيروس كورونا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتوفيت سهيلة محمد أمين "1952" في اواخر شهر شباط فبراير الماضي متأثرة بمضاعفات اصابتها بكورونا، ثم اصيب زوجها سكران حسين "1947" ليصاب ابنهما كنعان وهو من مواليد 1970 ويتوفى يوم الأربعاء الماضي متأثرا باصابته.

وتقول زوجة كنعان لكوردستان 24 "ما حدث لنا لا أتمناه لأحد، خسرت زوجا عزيزا وأطفالي تيتموا.. ارجوكم احموا ارواحكم".

وارتفعت نسبة الاصابات والوفيات بشكل كبير في اقليم كوردستان، وقال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في وقت سابق ان القطاع الصحي امام امتحان صعب، داعيا في الوقت نفسه المواطنين بالتقيد بالتعليمات الصحية وقرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا.

تحرير سوار احمد

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