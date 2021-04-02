كورونا يتخطى عتبة جائحية جديدة ويحصد المزيد في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الجمعة تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الفترة نفسها بعد تأثرهم بمضاعفات الفيروس، مع تعافي 371 مصاباً من الوباء.

وتصدرت محافظة دهوك عدد الإصابات ثم تلتها أربيل، التي تصدرت بدورها عدد الوفيات بضمنها حالات مؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في عموم إقليم كوردستان إلى 123 ألفاً و688 إصابة، منها 3688 حالة وفاة في المحافظات الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.