مسرور بارزاني لزعماء عراقيين: نأمل أن يكون تمرير الموازنة خطوة لحل المشاكل العالقة كافة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 2 نيسان (أبريل) 2021، بعض المكالمات الهاتفية المنفصلة مع عدد من الزعماء السياسيين، ومن بينهم رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر والأمين العام لحزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن).

وبعد أن وجّه شكره لهم، ثمّن رئيس الحكومة دور تلك الشخصيات السياسية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأعرب عن أمله في أن يكون تمرير الموازنة خطوة نحو حل جميع المشاكل والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بموجب الدستور.

وسبق أن أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وشكرهما على دعمهما لتمرير قانون الموازنة الاتحادية والمواد المتعلقة بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.