قتيلان بإطلاق نار.. "تهديد أمني" يغلق مبنى الكونغرس الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- أغلقت الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) وأبنية تابعة له الجمعة بينما قالت شرطة الكابيتول إنها تتعامل مع بلاغات عن محاولة سائق دهس ضابطين.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن البلاغات أفادت بأن شخصاً قاد مركبة ليصدم شرطيين، وأن مشتبهاً به رهن الاحتجاز، مشيرة إلى أن الضابطين مصابان، وأنه تم نقل الثلاثة إلى المستشفى.

هذا وأعلنت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان أنّ شرطياً قتل في الهجوم، وقالت إنّ أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه.

وقتل المشتبه به الذي اقتحم النقطة الأمنية ثم نزل من السيارة مسلحاً بسكين وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن هذا الهجوم مرتبط بـ"الإرهاب".

وسارعت عشرات من سيارات الشرطة نحو مبنى الكابيتول، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المجمع من الشرطة أو أجهزة الأمن، كما شوهدت طائرة مروحية تحلق في سماء المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة صغيرة زرقاء اصطدمت بحاجز أمني في أحد الشوارع المؤدية إلى الكونغرس، وبدا أنه تم تحميل المصابين على نقالات إلى سيارات الإسعاف.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعاً مع فريق الأمن القومي عقب الحادثة.

وبدأت السلطات في الأسبوعين الماضيين بإزالة الحلقة الخارجية من الأسلاك الشائكة العالية، إذ سبق أن أقيم سياج حول مجمع الكابيتول المترامي الأطراف بعد هجوم شنه الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 كانون الثاني يناير الماضي.