رغم تلقيه اللقاح.. رئيس الأرجنتين يعلن إصابته بـ"كورونا" بيوم ميلاده

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تلقى لقاحا ضد كوفيد-19 أنه أجرى الجمعة فحوصا أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فرنانديز (62 عاما) على حسابه على تويتر "مساء الجمع، وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37,3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية"، تثبت إصابته بكورونا.

وأضاف أنه ينتظر نتيجة اختبار (بي سي آر) سيؤكد ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بالمرض.

ويمضي الرئيس الذي أتم عامه الثاني والستين الجمعة وقته في عزلة في إجراء احترازي. وقال إنه "في حالة صحية جيدة". وأضاف "كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي بدون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد".

وكان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 كانون الثاني/يناير والثانية في 11 شباط/فبراير، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة فرانس برس.

وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة و 56023 وفاة مرتبطة بكورونا.