"الموازنة" تقفز بسعر الدولار والذهب في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار الدولار والذهب ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق إقليم كوردستان منذ أن أقر البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147000 دينار

100 يورو = 171500 دينار

100 جنيه إسترليني = 200500 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5600 دينار

دينار أردني واحد = 2600 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 408000 دينار

مثقال عيار 21 = 360000 دينار

مثقال عيار 18 = 306000 دينار