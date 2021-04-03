"الموازنة" تقفز بسعر الدولار والذهب في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار الدولار والذهب ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق إقليم كوردستان منذ أن أقر البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147000 دينار
100 يورو = 171500 دينار
100 جنيه إسترليني = 200500 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5600 دينار
دينار أردني واحد = 2600 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 408000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 306000 دينار