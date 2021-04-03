الرئيس بارزاني معزياً برحيل العريبي: حاكم رموز النظام السابق بشجاعة

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني السبت بوفاة القاضي العراقي البارز محمد العريبي إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وقال الرئيس بارزاني في بيان "بكل حزن وألم تلقينا نبأ رحيل القاضي الفاضل الأستاذ محمد العريبي الذي كان من أبرز القضاة الذين تحلوا بالشجاعة، حيث اشترك في محاكمة رموز النظام السابق، خاصة المتهمين بجرائم الأنفال وحلبجة".

وجاء في البيان "وإذ نعزي الأسرة القضائية والشعب العراقي عموما برحيل الأستاذ محمد العريبي، نتقدم ببالغ العزاء الى ذوي الراحل وعائلته الكريمة، داعين المولى القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان".

وتوفي العريبي يوم أمس بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بكورونا.

وسبق أن قال مصدر طبي لكوردستان 24 إن القاضي الراحل كان يرقد في مدينة الطب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى خاص في حي المنصور ببغداد.

ولد القاضي العريبي في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد عام 1969، ودخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992.

في 3 تشرين الأول أكتوبر عام 1992 مارس مهنة المحاماة وفي عام 14 أيلول سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين.

وفي عام 23 أيلول عام 2000 تعين قاضياً بمرسوم جمهوري.

وفي 1 آب أغسطس عام 2004، عُيِنَ عريبي قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 أيلول سبتمبر عام 2006 التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع انتفاضة الجنوب وقصف حلبجة بالكيماوي وتصفية الأحزاب الدينية.