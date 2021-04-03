444 إصابة و14 وفاة بكورونا في 24 ساعة بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت عن تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الإصابات سُجلت في ثلاث محافظات، منها 373 في دهوك و66 في أربيل وخمس إصابات في السليمانية. ولم تسجل حلبجة أي إصابة.

وتماثل في الفترة نفسها 347 مصاباً للشفاء، منهم 88 في أربيل و64 في السليمانية و184 في دهوك بالإضافة إلى 10 حالات شفاء في كرميان وواحدة في رابرين.

وتوفي في الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 شخصاً بينهم ستة في أربيل وثلاثة في السليمانية وخمسة في دهوك، بحسب آخر تقرير لوزارة الصحة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 124 ألفاً و132 إصابة، بضمنها 3702 وفاة منذ أن ظهر الوباء في الإقليم لأول مرة قبل نحو عام.