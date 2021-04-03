العراق يستأنف رحلاته الجوية مع الصين باعتماد "سياقات جديدة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية السبت الحصول على جميع الموافقات لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين باعتماد تعليمات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم استحصال جميع الموافقات الأصولية لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين... من خلال الموافقة على تطبيق جميع الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين والتعليمات والشروط المطلوبة من قبل السلطات الصحية الصينية".

وأكدت الوزارة كذلك "اعتماد السياقات الجديدة في سفر العراقيين الى الصين وتخصيص جزء من مقاعد الرحلة للمسافرين العراقيين الحاصلين على الفيزا والموافقات الأصولية لدخول الأراضي الصينية وتخصيص رحلة مباشرة أسبوعياً كمرحلة أولى".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العمل جار "لاستئناف رحلات الشحن الجوي ونقل البضائع لما لها من أهمية واسعة في زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والصين"، وأردفت "والعمل جار لزيادة عدد الرحلات مستقبلا لاستيعاب أعداد اكبر من المسافرين".