وزير الخارجية السويسري يصل بغداد في زيارة رسمية

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجيّة السويسري إجنازيو كاسيس إلى بغداد السبت في إطار زيارة يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

وقالت الخارجية العراقية في بيان مقتضب إن وزير الخارجيّة السويسري إجنازيو كاسيس وصل الى مطار بغداد الدولي ضمن زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره السويسري مؤتمراً صحفياً في بغداد بعد انتهاء محادثاتهما المشتركة.

وقال إجنازيو كاسيس على حسابه في تويتر إن زيارته إلى بغداد هي الأولى، مشيراً إلى أن سيمضي يومين لإجراء محادثات مهمة.

Landing in Bagdad 🇮🇶 First visit of a Swiss foreign minister to #Iraq 🇨🇭 Two days of interesting talks 🗣 My mission: implementing the #MENA strategy

2021 - 24 🌍 pic.twitter.com/nmglGOPfEx