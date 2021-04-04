مسرور بارزاني: رمزي شعبان مثال للشخصية الوطنية المناضلة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني رمزي شعبان، كان مثالا للكفاح وللشخصية الوطنية المناضلة.

وجاء ذلك يوم السبت، خلال رسالة تعزية من مسرور بارزاني برحيل عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعضو الاحتياط في المكتب السياسي ومسؤول مكتب الإدارة والمالية في الحزب رمزي شعبان، والذي توفي توفي في احد المشافي بالعاصمة التركية أنقرة متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

وقال رئيس الحكومة في رسالة التعزية "رمزي شعبان كان شخصية مناضلة ووطنية وكان مثالاً للصدق والوطنية في المراحل المختلفة من الثورة ، كما كان لعائلته دور بارز في ثورات كوردستان والحركة التحررية لشعب كوردستان .

واضاف مسرور بارزاني "كما كان لعائلته دور بارز في ثورات كوردستان والحركة التحررية لشعب كوردستان ".

وتوفي القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني رمزي شعبان يوم امس السبت، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

سوار احمد