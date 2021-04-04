أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان اليوم الأحد هي كالتالي:

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147000 دينار

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 200400 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2700 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 408000 دينار

مثقال عيار 21 = 360000 دينار

مثقال عيار 18 = 306000 دينار

سوار احمد