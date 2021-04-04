اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات الأجنبية والذهب في اسواق اقليم كوردستان اليوم الأحد هي كالتالي:
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147000 دينار
100 يورو = 173000 دينار
100 جنيه إسترليني = 200400 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2700 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 408000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 306000 دينار
سوار احمد