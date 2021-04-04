متنبئ جوي: موجة ضخمة من غاز سام تتجه نحو العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال المتنبئ الجوي صادق العطية ان موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا.

ونشر صادق العطية على صفحته في فيسبوك "بحسب ماترصده الخرائط البيئية، وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الايطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة".

واشار عطية الى ان هذه الموجة ستعبر الأجواء العراقية خلال 48 ساعة.

وقال عطية "يعتبر ثاني أُكسيد الكبريت غاز سام ( لو أزداد تركيزه في الهواء )، عديم اللون له رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني ، ومن تحلُّل المادة العضوية. ويمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية. وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط".

وتابع "وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار".

سوار احمد