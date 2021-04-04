رئيس حكومة إقليم كوردستان يبدي دعمه الكامل للملك عبد الله والمملكة الأردنية الهاشمية

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 4 نيسان (أبريل) 2021، دعمه الكامل للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب رئيس الحكومة في رسالة بعث بها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن دعم حكومة إقليم كوردستان وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وقرارات الملك عبد الله وجهوده في حفظ أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعلنت في وقت سابق دول عربية، بينها العراق و مصر والكويت والبحرين والسلطة الفلسطينية والإمارات، دعمها للأردن بعد حملة اعتقالات لمسؤولين بارزين في البلاد، ربطتها صحيفة أميركية بمؤامرة للإطاحة بالملك عبدالله الثاني.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت، يوم امس السبت، مسؤولين بارزين لأسباب وصفت بـ"الأمنية".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الاعتقالات، شملت الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة، ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

سوار احمد