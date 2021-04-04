بينهم قادة كوردستان.. حلفاء الأردن يعبرون عن دعمهم للملك عبد الله وخطواته الأمنية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر جيران الأردن وحلفاؤه بيانات تأييد ومساندة بعدما قال الجيش الأردني إنه طُلب من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظف لاستهداف ".أمن الأردن واستقراره".

وبحسب بيان أصدره الجيش الأردني فأن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة المالكة، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وفيما يلي ردود فعل عالمية على التطورات في الأردن:

إقليم كوردستان

وأكد إقليم كوردستان كامل دعمه للعاهل الأردني والمملكة الأردنية الهاشمية. وكتب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "نؤكد دعمنا الكامل لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والعائلة الملكية وأمن واستقرار وسلامة الأردن وشعبه".

وتابع "قلوبنا معهم دائما، نرجو من الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم".

هذا وأبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دعمه الكامل للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب رئيس الحكومة في رسالة بعث بها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن دعم حكومة إقليم كوردستان وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وقرارات الملك عبد الله وجهوده في حفظ أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

العراق

قالت وزارة الخارجية في بيان "تؤكد الحكومة العراقية وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تُتخَذ للحفاظ على أمنِ واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأُردني الشقيق، بما يُعزز حضوره عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".

الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في "نراقب التقارير عن كثب ونحن على اتصال بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وله دعمنا الكامل".

السعودية

أكد الديوان الملكي في بيان "وقوف المملكة إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن استقرار الأردن وازدهاره "هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها” وأكد أن “دعم ومساندة السعودية للأردن دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف".

الإمارات

أكدت وزارة شؤون الرئاسة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع الأردن وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده “لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وقال المسؤول الإماراتي الكبير أنور قرقاش على تويتر إن سياسة الأردن ".العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري".

مصر

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن مصر تعبر عن دعمها للعاهل الأردني الملك عبد الله وجهوده "في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها".

سلطنة عمان

قالت وزارة الخارجية في بيان "تابعت السلطنة باهتمام بالغ التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره".

البحرين

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر عن "تأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

مجلس التعاون الخليجي

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف في بيان إن المجلس يقف مع الأردن ويؤيد جميع الإجراءات التي اتخذها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على تويتر "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته".

وأضاف "كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

الكويت

عبرت وزارة الخارجية عن تأييد الكويت لكافة الإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين للحفاظ على أمن واستقرار البلاد مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن من أمن واستقرار الكويت.

قطر

عبرت قطر في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية عن تضامنها التام ووقوفها مع الأردن ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد.

وجاء في البيان "أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين ستظل حارسا أمينا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة".

اليمن

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الرامية لحفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الأردن".

فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته".

وأكد عباس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "أننا ندعم الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني" مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره "مصلحة فلسطينية عليا".

حماس

عبر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن تضامن الحركة مع الأردن وحرصها على أمنه واستقراره.

وقال الرشق إن "الأردن يمثل عمقا استراتيجيا لقضيتنا، بل ويرتبط شعبنا الفلسطيني مع الشعب الأردني بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك".

جامعة الدول العربية

ذكرت جامعة الدول العربية في بيان على صفحتها على فيسبوك "أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار، مؤكدا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون".

وأضاف أبو الغيط أن الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوي العربي عموما، وأن الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية".

تركيا

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تأييد أنقره للملك عبد الله وحكومة الأردن وقالت إنها تتابع الأحداث بقلق.

وقالت الوزارة في بيان "نحن لا نرى أن استقرار وهدوء الأردن، البلد الحيوي للسلام في الشرق الأوسط، منفصل عن استقرار وهدوء تركيا".

وأضاف البيان "في هذا الإطار نعرب عن تأييدنا القوي للملك عبد الله الثاني وحكومة الأردن وأمان الشعب الأردني الصديق والشقيق ورخائه وازدهاره".

المغرب

قال التلفزيون المغربي إن المملكة المغربية تعرب عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لضمان استقرار الأردن وأمنه.