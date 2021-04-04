الحلبوسي ووزير الخارجية السويسري يبحثان "التعاون الإنساني" في ملف النازحين

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الأحد مع نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

ذكر بيان لمكتب الحلبوسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تمتين العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين.

كذلك التأكيد على استمرار العمل السياسي المُشترك، من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين، وفق تعبير البيان.

وبحث اللقاء التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، وحث الشركات السويسرية على العمل في العراق وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم كخطوات تعزز من جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار.