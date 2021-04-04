إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا في 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل 13 حالة وفاة و1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها إقليم كوردستان منذ العام الجاري، وهو معدل يقترب من الإصابات التي كان الإقليم يسجلها الصيف الماضي بعد تراجع ملحوظ خلال الشتاء.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من ارتفاع الإصابات، وانتقدت السكان بشدة لعدم امتثال الكثير منهم للإجراءات الوقائية وأبسطها ارتداء الكمامات.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 345 إصابة في أربيل و340 في السليمانية و236 في دهوك و4 في حلبجة و69 في كرميان و20 في رابرين.

وتعافى 374 شخصاً من الوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي الفترة التي توفي فيها سبعة أشخاص في أربيل واثنان في السليمانية وثلاثة في دهوك وواحد في كرميان.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 125 ألفاً و146 إصابة منها 3715 حالة وفاة في المحافظات الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.