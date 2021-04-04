"الملف الاقتصادي" يتصدر أجندة الكاظمي في زيارته إلى الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عاصمة الدولة الخليجية الأحد تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاءت زيارة المسؤول العراقي للإمارات بعد أقل من أسبوع على زيارة مماثلة للسعودية هدفت إلى العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والتأكيد على أن بلاده لن تصبح نقطة انطلاق لأي هجوم على المملكة.

والكاظمي يسير على حبل دبلوماسي مشدود في العلاقة مع طهران من جهة والرياض وحلفائها في المنطقة من جهة ثانية، إذ غالبا ما تجد بغداد نفسها عالقة في النزاع بينها وبين حليفتها واشنطن أيضاً.

وحظي الكاظمي بحفاوة رسمية بعدما استقبله ولي عهد أبو ظبي في مطار الرئاسة واستعرضا معاً حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً برئيس الحكومة العراقية في "بلده الثاني"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه في تويتر "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وأضاف في وقت لاحق أنه بحث مع الكاظمي "تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية".

وتابع "لإمارات دائماً إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

من جهته، أكّد الكاظمي أن الزيارة تأتي في إطار سعي العراق لتعزيز علاقاته مع جيرانه.

وكتب رئيس الحكومة في تويتر "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة، نجري برفقة وفد حكومي زيارة الى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع "ناقشنا فيها العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين".

وتدفع حكومة الكاظمي التي تعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك الدعم السعودي والخليجي في مجالات الطاقة والزراعة، باتجاه تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج الثرية.

والتقى الكاظمي، مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال.

واكد الكاظمي خلال الاجتماع، أن العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت الى تأخر التنمية والخدمات، وقال إن حكومته "اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية".

وقال "هناك تعاف تدريجي للاقتصاد العراقي".

واكد الكاظمي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة إجراءات بشأنها.

كما التقى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات.