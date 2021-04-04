مقتدى الصدر يعلق على زيارة الكاظمي إلى السعودية والإمارات

أربيل (كوردستان 24)- رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحد بزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى كل من السعودية والإمارات.

وأجرى الكاظمي زيارة إلى السعودية الأسبوع الماضي التقى خلالها كبار المسؤولين في المملكة، ثم توجه اليوم إلى الإمارات لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال الصدر في بيان "إن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح سواء في ذلك زيارة الأخ الكاظمي للمملكة العربية السعودية أو الإمارات المتحدة الشقيقتين، فإن لنا مع الدولتين تاريخاً زاخراً ولنحصل معهم على مستقبل زاهر تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من أجل مصلحة بلدنا وبلدانهم".

واضاف "وليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع والشرق الأوسط بالخصوص".

واختتم الصدر بيانه بوسم "العراق والسعودية والإمارات أشقاء".