الإمارات تعلن استثمار ثلاثة مليارات دولار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء الرسمية الأحد إن الإمارات ستستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق.

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للإمارات.

وقال البيان الذي أوردته الوكالة "أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق".

وتابع البيان "تهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق".