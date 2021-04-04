اقتصاد

الإمارات تعلن استثمار ثلاثة مليارات دولار في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي خلال زيارته إلى الإمارات
الكاظمي خلال زيارته إلى الإمارات
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء الرسمية الأحد إن الإمارات ستستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق.

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للإمارات.

وقال البيان الذي أوردته الوكالة "أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق".

وتابع البيان "تهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا