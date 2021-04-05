واشنطن: نؤكد التزامنا بدعم الشعب الكوردي واقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اكدت قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في اربيل، اليوم الاثنين، التزام واشنطن بدعم الشعب الكوردي واقليم كوردستان قوي ضمن العراق الإتحادي.

وجاء ذلك اليوم بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وذكرت القنصلية في بيان "في مثل هذا اليوم من عام 1991 ، ساعدت الولايات المتحدة في إنشاء ملاذ آمن من خلال فرض منطقة حظر جوي عند خط عرض 36 شمالاً في العراق لضمان سلامة الشعب الكوردي. نحن نؤكد التزامنا بالوقوف مع الشعب الكوردي ومواصلة دعم إقليم كوردستان القوي ضمن العراق الفيدرالي".

وفي مطلع أبريل نيسان 1991 قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي بحق الكورد عقب انتفاضتهم على نظام صدام حسين، فصدر القرار رقم 688 من مجلس الأمن يوم الخامس من الشهر نفسه يطالب العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان.

وفي أعقاب صدور القرار قامت فرنسا وبريطانيا وأمريكا بإنشاء منطقة آمنة في كوردستان في الفترة من 17 - 23 نيسان أبريل 1991 عرضها 15 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، وفي وادي نهر دجلة لمسافة 40 كيلومتراً وطول 60 كيلومتراً على الحدود بمساحة قدرها 2400 كم2.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً جويا عراقياً عند خط عرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية، وكانت هذه المنطقة مؤقتة وتنتهي بمجرد عودة اللاجئين الذين لاذوا بتركيا وإيران، وتولي الأمم المتحدة مسؤولية معسكراتهم.

سوار احمد