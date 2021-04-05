الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإمارات استثمار مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة.

وفي ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم امس الأحد، لأبوظبي، أكد الجانبان، في بيان مشترك، على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

وجاءت زيارة المسؤول العراقي للإمارات بعد أقل من أسبوع على زيارة مماثلة للسعودية هدفت إلى العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والتأكيد على أن بلاده لن تصبح نقطة انطلاق لأي هجوم على المملكة.

والكاظمي يسير على حبل دبلوماسي مشدود في العلاقة مع طهران من جهة والرياض وحلفائها في المنطقة من جهة ثانية، إذ غالبا ما تجد بغداد نفسها عالقة في النزاع بينها وبين حليفتها واشنطن أيضاً.

وحظي الكاظمي بحفاوة رسمية بعدما استقبله ولي عهد أبو ظبي في مطار الرئاسة واستعرضا معاً حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً برئيس الحكومة العراقية في "بلده الثاني"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

سوار احمد