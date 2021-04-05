وزير بريطاني: المملكة المتحدة كان لها دور اساسي في اصدار القرار 688

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط، جيمس كليفرلي ان المملكة المتحدة كان لها دور اساسي في حث مجلس الأمن الدولي على اصدار القرار 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وسلط كليفرلي في مقال، الضوء على "الملاذ الآمن" الذي تم توفيره للكورد وكذلك المناسبات الكوردية واعياد النوروز خلال شهر آذار، كما تحدث عن العلاقات بين اقليم كوردستان وبريطانيا.

وتزامن مقال الوزير البريطاني مع ذكرى مرور 30 عاما على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وقال كليفرلي في مقاله ان رئيس الوزراء البريطاني في حينها، سير جون ميجر، تمكن من انتزاع دعم حلف "الناتو" وكذلك الإدارة الامريكية برئاسة جورج بوش الاب لتشكيل تحالف دولي.

واكد ان بريطانيا وامريكا وفرنسا وسبعة أعضاء آخرين من الحلف، اختاروا بفخر الشعب الكوردي كحليف في وقت كان الكورد بحاجة ماسة لاتخاذ هذا الموقف من المجتمع الدولي.

سوار احمد