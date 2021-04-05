اربيل تسمي احد شوارعها "جون ميجر" والقنصل البريطاني يعلق

أربيل (كوردستان 24)- تم تسمية أحد شوارع عاصمة اقليم كوردستان، اربيل بشارع "سير جون ميجر" وذلك تقديرا لموقف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق والذي ساهم في اصدار قرار مجلس الأمن الدولي 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وجرى ذلك، اليوم الاثنين بمراسم رسمية وبحضور رئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي والقنصل البريطاني العام في اربيل جيمس سورنتن وعدد من المسؤولين.

وقال القنصل البريطاني "باسمي وباسم جون ميجر وكافة البريطانيين، نشكر الشعب الكوردي وحكومة اقليم كوردستان على موقفه هذا".

وتابع "لو رأى جون ميجر هذا الحدث فسيشعر حتما بالفخر بسبب ما وصل اليه الشعب الكوردي خلال ثلاثين عاما الماضية.

وكان لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق "جون ميجر" دورا بارزا في تشكيل التحالف الدولي عام 1991 وحث مجلس الأمن الدولي على اصدار القرار 688 لحماية الكورد.

وتابع ان "ما ارتكبه صدام حسين بحق الشعب الكوردي عام 1991 وخلال انتفاضته، كان "كارثة كبيرة"، حيث هام ملايين من شعب كوردستان على وجوههم واتجهوا صوب الحدود التركية والايرانية وكانت اوضاعهم صعبة للغاية".

ويأتي هذا تزامنا مع ذكرى مرور 30 عاما على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات نظام صدام حسين.

وفي مطلع أبريل نيسان 1991 قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي بحق الكورد عقب انتفاضتهم على نظام صدام حسين، فصدر القرار رقم 688 من مجلس الأمن يوم الخامس من الشهر نفسه يطالب العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان.

وفي أعقاب صدور القرار قامت فرنسا وبريطانيا وأمريكا بإنشاء منطقة آمنة في كوردستان في الفترة من 17 - 23 نيسان أبريل 1991 عرضها 15 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، وفي وادي نهر دجلة لمسافة 40 كيلومتراً وطول 60 كيلومتراً على الحدود بمساحة قدرها 2400 كم2.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً جويا عراقياً عند خط عرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية، وكانت هذه المنطقة مؤقتة وتنتهي بمجرد عودة اللاجئين الذين لاذوا بتركيا وإيران، وتولي الأمم المتحدة مسؤولية معسكراتهم.

سوار احمد