الكاظمي لـ"الشرق الأوسط": وفد الاقليم خاض جولات ماراثونية وكنت على اتصال دائم بالرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان وفد اقليم كوردستان المفاوض في بغداد، خاض جولات ماراثونية مشيرا الى انه كان على اتصال دائم مع الرئيس مسعود بارزاني.

وجاءت تصريحات الكاظمي، اليوم الاثنين في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" بعد انتهاء زيارته الى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الكاظمي "كل الكتل الكوردستانية كانت لها ملاحظات على مشروع الموازنة وقد ساهم الجميع بدرجات متفاوتة في تجاوز الخلافات".

ونجح البرلمان العراقي مساء الأربعاء في إقرار معظم مواد الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 ولا سيما حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

واكد الكاظمي خلال اللقاء ان "وفد الاقليم خاض خاض جولات ماراثونية مع الكتل والرئاسات الثلاث للتوصل الى الصيغة النهائية المقبولة من البرلمان".

وتابع ان "علاقاتي مع الاقليم ليست جديدة ولم يقتصر تاثيرها على الجانب المتعلق بالموازنة" مضيفا " لقد كنت على اتصال دائم بأخي وصديقي الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الاقليم كاكا نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم وابن اخي مسرور بارزاني وساقوم قريبا بزيارة الى اربيل لتبادل الراي حول المرحلة القادمة".

سوار احمد