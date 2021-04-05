كورونا يعاود "المنحى التصاعدي" بحصيلة مرتفعة للوفيات والإصابات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة العراقية الاثنين إن البلاد سجلت ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع تأكيد 6423 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ودفع ارتفاع معدل الإصابات، السلطات إلى إعلان حظر تجول ليلي، بعد أن بات معدل الإصابات مماثلاً للإصابات المسجلة في الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 39 شخصاً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الوباء. وسُجلت الوفيات في 14 محافظة بضمنها إقليم كوردستان.

وبلغت أعلى الأرقام المسجلة اليومية في العراق أكثر من 6000 إصابة في الأيام القليلة الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى 784199 إصابة، بما في ذلك 14502 حالة وفاة حتى الخامس من الشهر الجاري، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

ويأتي ارتفاع الإصابات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة جديدة من الوباء بعدما خلف الموجة السابقة تبعات ثقيلة لا تزال آثارها قائمة.

وغالباً ما تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للتدابير الوقائية، في الوقت الذي بات انتشار السلالة الجديدة من الوباء يشكل تحدياً آخر للعراق.