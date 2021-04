مسرور بارزاني: الملاذ الآمن أنقذ كوردستان من إبادة جماعية أخرى

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين إن القرار 688 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي وتم بموجبه فرض منطقة حظر لطيران النظام السابق أنقذ كوردستان من إبادة جماعية أخرى.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "قبل 30 عاماً، أدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 إلى فرض منطقة حظر طيران وملاذ آمن الذي أنقذ كوردستان من المزيد من الإبادات الجماعية".

30 years ago, the UNSC Resolution 688 led to the no-fly zone and safe haven initiative that saved Kurdistan from further genocide. pic.twitter.com/uP2er6V4Tt