إقليم كوردستان يعلن إغلاق حدوده مع باقي العراق لاحتواء تفشي كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا مساء الاثنين حظر التنقل مع باقي المحافظات العراقية في مسعى يهدف لكبح جماح تفشي الوباء.

وقالت اللجنة في بيان إنه تقرر تعليق التنقل بين إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مع استثناء الجهات المسموح لها شريطة إجراء فحص كورونا، ولا سيما الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والتحالف الدولي والدبلوماسيين والوفود الرسمية.

واستثنى القرار سكنة إقليم كوردستان، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في مستشفيات إقليم كوردستان، فضلاً عن التجار والمستثمرين، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا استمرار الحركة التجارية بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية مع المراعاة الكاملة للإجراءات الوقائية.