غرفة عمليات اربيل تصدر قرارات جديدة

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت غرفة عمليات اربيل قرارات جديدة بناء على توجيهات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت محافظة اربيل اغلاق كافة المنافذ مع محافظتي كركوك والموصل، مطالبة مواطني المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق بعدم التوجه الى اقليم كوردستان.

ويأتي هذا في وقت ارتفعت فيه اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير وخصوصا السلسلة المتحورة من الفيروس.

وقالت غرفة العمليات في بيان يوم الاثنين انه لن يُسمح لمواطني المحافظات الأخرى بدخول اربيل إلا لحالات استثنائية جدا وبعد اجراء الفحوصات.

وبحسب البيان فإن المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات وقوات التحالف والوفود الرسمية والدبلوماسيين وكذلك مواطنو اربيل مستثنون من القرار، كما استثنى القرار التجار والمرضى الذين هم بحاجة للعلاج.

واكد البيان استمرار الأعمال التجارية بين اربيل والمحافظات العراقية الأخرى مشيرا الى ان هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ بدءا من ليلة 5/6 من شهر نيسان الحالي.

سوار احمد