عمليات الترميم والتحديث تغلق أبواب قلعة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أُغلقت قلعة اربيل الاثرية ابوابها أمام الزوار والسائحين الى إشعار آخر، وذلك بسبب عمليات الترميم والتحديث التي بدأت في أحد أجزائها.

وقال رئيس المفوضية العليا لترميم قلعة اربيل نهاد لطيف قوجة لكوردستان 24 "سنقوم بإجراء مجموعة تغييرات وتعديلات على القلعة خلال هذا العام".

واضاف ان "ابواب القلعة مغلقة منذ مدة أمام المواطنين والسائحين بسبب البدء بعمليات الترميم والتحديث في احد أجزاء القلعة وكذلك لحماية أرواحد الناس وحفاظا على سلامتهم بسبب جائحة كورونا".

وقلعة أربيل الأثرية هي واحدة من أبرز المعالم الحضارية في اقليم كوردستان القديمة عمرُها ستة آلاف عام، والأساس من بنائها كان لأغراض دفاعية حيث كانت تعد حصناً منيعاً للمدينة، وهي اليوم من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

وتعد القلعة مركز اربيل وترتفع عن المدينة أكثر من 26 مترا وهي معلم اثري ومعماري قديم، وتحوي العديد من المباني والآثار الأخرى التي تحكي قصصاً عن مراحل مختلفة وشخوص مشهوراً عبر تاريخ المدينة.

وفي داخل القلعة معالم أثرية قديمة منها مسجد يتوسّط القلعة كان بمثابة أول معلم دينيّ فيه مزيج من الحضارات العديدة منها الآشورية والسومرية والبابلية والاسلامية.

وادرجت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو قلعة اربيل في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2014.

تحرير سوار احمد

شارك في التغطية هيرو مولودي